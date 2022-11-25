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НовостиОбщество25 ноября 2022 8:37

За сутки ковид подтвердился у 102 воронежцев

С тяжелой формой госпитализировали 24 человека
Мария Щербакова
Умерших за сутки нет

Умерших за сутки нет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Воронежской области ковид подтвердился у 102 жителей. Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 468 070 случаев. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в пятницу, 25 ноября.

С тяжелой формой заболевания в больницы попали 24 воронежца. При этом выздоровели 68 человек. Умерших за последние сутки нет.

Для сравнения, днем ранее заболевших было 93, выписали с больничного 81 воронежца. Умерших также не было.