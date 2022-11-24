Коронавирусом за сутки заразились 93 воронежца

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За последние 24 часа еще у 93 жителей Воронежской области медики обнаружили коронавирус. Данными в четверг, 24 ноября, поделились в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Из них стационарное лечение потребовалось 27 пациентам. Всего с начала пандемии с весны 2020 года в регионе выявили уже около 468 тысяч случаев заражения опасным недугом.

По счастью, уже третий день подряд медики не фиксируют смертей среди ковид-пациентов. Также за прошедший день выписали из стационаров и амбулаторного лечения 81 жителя региона.