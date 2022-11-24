В Воронеже в микрорайоне Сомово построят новый спорткомплекс с бассейном

В микрорайоне Сомово планируют построить новый спорткомплекс с бассейном. Под него выделили участок площадью 2,1 гектара в квартале, ограниченном улицами Украинская, Жданова, Харьковская и Эстонским переулком.

Строить спорткомплекс будут в два этапа. Сначала оборудуют плавательный бассейн с шестью дорожками, рассчитанный на 48 человек, установят стационарные трибуны на 300 мест, сделают раздевалки и тренерскую. В нем можно будет как готовить спортсменов к важным стартам, так и проводить соревнования.

На втором этапе возведут одноэтажный корпус универсального назначения площадью 2,41 тысяч квадратных метров со спортивным и тренажерным залом. В нем будут проводить соревнования и тренировки по гандболу, волейболу, баскетболу, гимнастике, аэробике и заниматься физподготовкой пловцов. Одновременно в залах смогут заниматься 85 человек.

Для обслуживания спорткомплекса построят индивидуальную котельную. Возле него оборудуют стоянку на 125 мест и еще отдельную - для общественного транспорта.

Напомним, еще один спорткомплекс собираются построить в Воронеже на участке на улице Революции 1905 года, рядом со школой № 45.