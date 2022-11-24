В центре Воронежа построят новый стадион

У компании «БиК» изъяли земельный участок на улице Революции 1905 года, рядом со школой № 45 (улица 9 Января, 46). На этом месте собираются построить новый стадион. Он должен появиться на участке площадью 5 891 квадратный метр. Об этом свидетельствует постановление, подписанное мэром Воронежа Вадимом Кстениным. Судя по документу, стадион будет рассчитан прежде всего на занятия спортом в закрытых помещениях.

Бизнесменов тоже не обидели. Компании «БиК» взамен изъятого участка выделили новый - по адресу: улица Пеше-Стрелецкая, 103. Его площадь 4749 квадратных метра, он предназначен под многоэтажную жилую застройку. Кроме того, коммерсантам компенсируют разницу стоимости участков (земля в центре была и по площади больше, и в цене явно превышала ту, что находится в Советском районе) в течение трех месяцев.