SHAMAN в Воронеже Фото: Ярослав ИВАНОВ

Во времена, когда маститые звезды шоу-бизнеса не могу собрать в Воронеже зал, прикрываясь «стопятьсот» раз переносами, площадки с легкостью собирает современная молодежь. 23 ноября Event-hall в буквальном смысле поднял SHAMAN. Певец Ярослав Дронов, десяток лет назад начинавший с шоу «Фактор А» и «Голос», за текущий год стал одним из самых востребованных артистов на российской сцене. И несмотря на недешевые билеты, концертный зал был полон.

«Сегодня все ладони синие! Столько эмоций и драйва!» – делятся поклонницы в соцсетях. Особенно после того, как артист не побоялся сходить в народ.

SHAMAN не побоялся выйти в народ Фото: Ярослав ИВАНОВ

Программа была разноплановой. Музыкант приглашал парочки потанцевать перед партером под медляки («Было так красиво и романтично», делятся поклонницы в соцсетях), пробирал до мурашек рок-балладой «Вороны мои», старшее поколение было благодарно ему за леонтьевский хит «Дельтаплан».

Спел SHAMAN и хиты «Улетай», «Родная», «Ты моя», «Мед», «Танцы на стеклах», "На заре". И, конечно, свои патриотичные композиции, в одночасье сделавшие его мегапопулярным - «Я русский» и «Встанем». Публика, естественно, встала. И уже не садилась до конца.

И Гимн России поклонники пели вместе с Ярославом. А вы не знали, как запомнить слова – харизматичному парню с дредами удалось научить всех на раз...