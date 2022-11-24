В здании кинотеатра «Юность» в центре Воронежа сдают в аренду пафосный ресторан Sous

В аренду за 345 тысяч рублей сдают кулинарную студию Sous, находящуюся в здании кинотеатра «Юность». Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

Площадь кулинарной студии – 345 квадратных метров. Получается, что за каждый «квадрат» берут по рублю. По идее, посетителей должно привлекать очень просторное помещение, где располагается ресторан. Высота потолков 4,2 метра, а окон – 2 метра. В студии есть современное оборудование, ну и с коммуникациями, как положено в центре, все в порядке.

Ресторан, не проработавший и четырех месяцев, хотели продать за 69 млн рублей в 2020 году. При том, что заявляли о вложении в него 80 миллионов. Однако тогда, на фоне пандемии, желающих расстаться с такой кругленькой суммой не нашлось.

Напомним, в «Юности» также сдают в аренду малый кинозал. За месяц за него просят платить 141 тысячу рублей. Краткосрочная аренда будет стоить 10 тысяч рублей в час. Его не прочь и продать.

Также в кинотеатре сдают в аренду фойе с балконом, включая кухню и бар, площадью в 508 квадратных метров. За него предлагали платить 500 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что в «Юности» продолжают показывать фильмы. Еще занимаются своей прямой деятельностью и в другом кинотеатре в центре Воронежа – «Спартаке». А вот в «Пролетарии» кинозалы закрыли, а сотрудников уволили. В старейшем кинотеатре Воронежа не выдержали одновременного напора долгого закрытия из-за пандемии и ухода американских фильмов их проката вследствие западных санкций. А опытом коллег из «Юности» и «Спартака», как-то выживающих, либо вовремя не поинтересовались, либо не посчитали возможным применить его у себя.