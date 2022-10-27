В Воронеже в кинотеатре «Юность» сдают в аренду малый кинозал и фойе с балконом

со страницы кинотеатра "Юность" ВКонтакте. Фото: кадр с видео

В кинотеатре «Юность» решили сдать в аренду малый кинозал. За месяц за него просят платить 141 тысячу рублей. Краткосрочная аренда будет стоить 10 тысяч рублей в час. В «Юности» не прочь и вовсе продать малый кинозал. Цену, правда, не указывают. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Помещение кинозала предлагают для создания авторского кинотеатра либо школы танцев. В нем также есть возможность проводить массовые тренинги. Впрочем, очевидно, что здесь все будет зависеть от фантазии арендатора (если таковой найдется).

Ранее в «Юности» в аренду сдавали фойе с балконом, включая кухню и бар, общей площадью в 508 квадратных метров. За обширное помещение, расположенное в центре города, предлагали платить 500 тысяч рублей в месяц. Это объявление до сих пор актуально.

При этом в «Юности» продолжают показывать кинофильмы. В отличие от другого кинотеатра в центре Воронежа – «Пролетария». Его закрыли, а сотрудников уволили.