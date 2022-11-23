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НовостиОбщество23 ноября 2022 11:22

В Воронежской области ушли в отставку три судьи

Изменится кадровый состав служителей Фемиды Рамонского, Грибановского и Россошанского районов
Олег КУЗНЕЦОВ
В трех районах Воронежской области появятся новые судьи.

В трех районах Воронежской области появятся новые судьи.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

На заседании региональной квалификационной коллегии приняли отставку трех судей. Ушли с работы служители Фемиды в трех районах Воронежской области.

Особенно большие кадровые изменения будут в Россошанском районном суде. Свои полномочия сложила его председатель Анна Рязанцева.

Ушли в отставку и рядовые судьи. Светлана Морозова прекращает работать в Грибановском районном суде. А Елена Соловьева больше не будет вести процессы в Рамонском районном суде.

Напомним, что свою досрочную отставку обжаловала в Высшей квалификационной коллегии судей Наталья Ильченко, запомнившаяся приговором по делу похитителей мэра Воронежа Вадима Кстенина.