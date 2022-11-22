Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 16:30

Дети участников СВО из Воронежской области получат приоритет на льготные путевки

Слово за парламентариями
Алексей СЕРГУНИН

Дети участников СВО из Воронежской области войдут в категорию приоритетного права на получение льготных путевок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

- Рекомендую Воронежской облдуме поддержать мою инициативу в региональный закон о детском отдыхе и оздоровлении. Уверен, депутаты меня поддержат, - написал Александр Викторович.

Соответствующие документы уже готовы для рассмотрения парламентом.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, власти подготовили пакет мер поддержки мобилизованным жителям Воронежской области.