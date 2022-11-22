Дети участников СВО из Воронежской области получат приоритет на льготные путевки

Дети участников СВО из Воронежской области войдут в категорию приоритетного права на получение льготных путевок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

- Рекомендую Воронежской облдуме поддержать мою инициативу в региональный закон о детском отдыхе и оздоровлении. Уверен, депутаты меня поддержат, - написал Александр Викторович.

Соответствующие документы уже готовы для рассмотрения парламентом.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, власти подготовили пакет мер поддержки мобилизованным жителям Воронежской области.