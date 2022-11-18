Департамент культуры объяснил, почему в Воронеже перенесли Платоновский фестиваль на следующий год

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Воронежские власти объяснили, почему в этом году сдвинутый с июня на осень Платоновский фестиваль все-таки перенесли на следующий год.

Как писал ранее сайт vrn.kp.ru, дирекция Платоновфеста несколько раз корректировала программу по объективным причинам (закрытие границ, отмена авиасообщений, санкции), но готова была провести осенью форум искусств с участниками из 9 стран. Но в правительстве региона сообщили о переносе мероприятия на следующий год, не сильно вдаваясь в объяснения. Теперь их озвучила руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур.

- Смысл в том, что Платоновский фестиваль заявлен как Международный. В январе была сделана программа. Но весной стало ясно, что многие участники не смогут приехать из-за границы. То есть в полном объеме мы не могли провести форум, а сокращенная программа теряла бы статус международной. Второй вариант программы был сделан очень быстро, нас не устроило качество мероприятий и логистика. Провести фестиваль для того, чтобы лишь бы провести, абы как… это удар по репутации форума, - отметила Мария Мазур.

Глава культурного ведомства заверила, что в следующем году фестиваль будет – дирекция сейчас работает над составлением программы 12-го сезона Платоновфеста.

- Рассматриваются участники из Латинской Америки, Белуруси, Китая. Мы просчитываем, возможно ли будет их привезти, - резюмировала глава департамента.