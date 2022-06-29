Перенос на 2023-й: осенью в Воронеже не состоится Платоновский фестиваль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Платоновского фестиваля днем 29 июня сообщила об отмене осенней сессии форума искусств, перенесенного первоначально с июня 2022-го. Как отметили организаторы, это произошло по не зависящим от них причинам: учредители посчитали, что проведение столь масштабного события в текущих условиях не представляется возможным.

- В целях сохранения международного статуса, насыщенности программы и высокого уровня организации было принято решение о переносе Международного Платоновского фестиваля искусств на 2023 год. Это время позволит более тщательно проработать программу фестиваля, включив в нее ярчайшие события и имена современной российской и мировой культуры, - прокомментировали решение в правительстве Воронежской области.

Хотя неделей ранее экс-худрук Платоновфеста Михаил Бычков сообщил, что команда форума искусств готова провести событие, сотрудники дирекции представили уже третью по счету программу, она ожидалась насыщенной и предполагала международный статус форума.

- Дирекция Платоновского сделала все возможное, чтобы в этом году фестиваль прошел в полном объеме. В сентябре в Воронеж должны были приехать артисты из девяти стран: Аргентины, Армении, Беларуси, Монголии, России, Сербии, Турции, Узбекистана, ЮАР. Некоторые зарубежные исполнители должны были выступить в нашей стране впервые. Среди российских участников были заявлены театры и музыканты из 10 городов: Альметьевска, Воронежа, Ижевска, Казани, Москвы, Новокуйбышевска, Перми, Санкт-Петербурга, Серова, Ярославля. Были разработаны литературная и выставочная программы, проект «Воронежский кейс», - уточнили в дирекции Платоновфеста.

Тем не менее, организаторы нашли возможность провести спецпроект Платоновского: показать-таки спектакль «Братья Карамазовы» Малого драматического театра – Театра Европы, отмененный на 11-м форуме из-за заболевшего коронавирусом артиста. Новые даты объявят в ближайшее время.

Исполняющий обязанности директора Платоновского фестиваля Илья Скрипников поблагодарил партнеров и участников фестиваля, которые вопреки всему были готовы приехать в Воронеж осенью. И пригласил зрителей на 12-й фестиваль в 2023-м.