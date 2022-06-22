Михаил Бычков: Год-полтора Платоновский фестиваль прекрасно обойдется без худрука!

Михаил Бычков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

То, каким будет Платоновский фестиваль, зависит не только от его дирекции, уверен бывший худрук форума искусств Михаил Бычков, покинувший пост в марте 2022-го. С новой кандидатурой руководителя не стоит торопиться, считает он, ускориться нужно с принятием решения по поводу осеннего проведения XII Платоновфеста, перенесенного с июня.

- Я оставил фестивалю очень профессиональную команду. В дирекции сейчас работают специалисты, прошедшие огромное количество испытаний, поднявшие сложнейшего уровня российские и международные проекты. Возьмите хотя бы два пандемийных года: Платоновский - единственный фестиваль, который не останавливался, в отличие от других, и проходил в это время очно! Поэтому покидая пост, я точно понимал, что никого не подставлю: люди, которые там остаются, способны в течение какого-то количества времени профессионально справиться без моего участия. Фактически Платоновский фестиваль, по моему мнению, год-полтора прекрасно обойдется без худрука. Программная команда фестиваля – это люди, которые погружены настолько в творческий контекст мировой культурной жизни, что им не нужно объяснять, чем отличается, к примеру, канадский хореограф от тайваньского. Они справятся, - отметил Михаил Бычков. - Назначать худрука на конкурсной основе - правильно. С этим не надо торопиться. «Маршак» без худрука Платоновский провел успешно…

Сейчас все усилия нужно бросить на решение ситуации с проведением этого сезона Платоновфеста, считает экс-худрук:

- Готова уже третья по счету программа. За ее качество можно поручиться. Она отправлена в правительство области. И принимать решение нужно уже сейчас. На сегодняшний момент договоренности с огромным количеством творческих коллективов достигнуты – они готовы приехать. Но они не могут ждать до конца августа: позовут их на сентябрь в Воронеж или нет? Они составят другой график выступлений! Надо понимать и особенности логистики: аэропорт не работает, значит, нужно доставить всех поездом, уже следует покупать билеты. Нужно уже публиковать программу, чтобы зрители составили планы. Поэтому если ситуация позволяет проводить фестиваль, то нужно принять решение о датах его проведения. А если не позволяет – то объявить об этом, чтобы люди строили свои планы. Нужно это сделать не сегодня, так завтра. Самое худшее – тянуть с принятием решения до последнего и свалить отмену на дирекцию, мол, команда фестиваля сработала недостаточно хорошо. Потому что это неправда. Время непростое, но нужно сделать все, чтобы история фестиваля, делавшего в июне Воронеж культурной столицей страны, не прервалась. Огромному количеству людей нужна эта атмосфера дружелюбия, удивительных открытий, ярких впечатлений, которые давал Платоновфест.

По словам Михаила Бычкова, сотрудники дирекции проявили чудеса, составив программу, которая позволяет провести форум в международном формате, - заявлены участники из 9 стран, которые ранее не участвовали в фестивале.

Как отметил экс-худрук, возникли вопросы с платоновской программой - в высоких кабинетах кто-то посчитал, что военные рассказы писателя сейчас не ко времени. Остановлена организация платоновской лаборатории, которая планировалась в этом сезоне на фестивале…