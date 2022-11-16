Фотоловушка Воронежского заповедника поймала оленя, лису и кабана

Объектив фотоловошки Воронежского заповедника снял животных, которые пришли на водопой. В кадр попали олень, кабан, лиса и оленята. Об этом рассказали в социальных сетях заповедника во вторник, 15 ноября.

- Поздней осенью звери заметно реже приходят на водопой к реке, нежели в летний период. Это связано с наполнением живительной влагой множества других небольших лесных водоемов, - добавили в заповеднике.

Ранее в фотоловушку попала белка необычного темного окраса. Зверек был еще в летнем меху, без кисточек на ушах.

Напомним, сотрудники заповедника насчитали рекордное количество ревущих европейские благородных оленей за последнее десятилетие. Услышали не менее 70 самцов, тогда как в предыдущие годы было около 50.