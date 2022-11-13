Под Воронежем насчитали рекордное количество ревущих оленей

Рекорд поставили за последнее десятилетие Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Воронежского биосферного заповедника насчитали рекордное количество ревущих европейские благородных оленей за последнее десятилетие. Услышали не менее 70 самцов, тогда как в предыдущие годы было около 50. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Прибавка, по словам специалистов, связана с общим ростом численности оленей, а также с тем, что рев проходит в «компактные сроки».

- Осенью 2021 года рев растянулся с конца августа по октябрь. Тогда животные ревели нерегулярно, и мы могли допустить некоторый недоучет, - пояснили в заповеднике.

Отметим, сохранение численности уникальной популяции – одно из основных задач заповедника.