За выходные в Воронеже упали 47 деревьев

Дерево, упавшее на улице Ворошилова. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Прошедшие выходные в Воронеже были очень ветреными. Как обычно, немало деревьев напора стихии не выдержали.

Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС Воронежа, в субботу, 12 ноября, упали восемь деревьев. По два рухнули на автомобили и на жилые дома. Еще два повисли на других деревьях. По одному упали на дорогу и провода.

А в воскресенье, 13 ноября, спасателям сообщили об еще 39 упавших деревьях. 14 из них рухнули на стоявшие внизу машины. Два таких ЧП случились практически в центре города: у дома № 20 по улице Ворошилова и у дома № 33 на улице Куколкина. 12 зависли на проводах. 5 упали на дороги, по 3 – на другие деревья и жилые дома. И еще по одному свалились во дворе и на газовую трубу.