Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2022 15:55

В Воронеже несколько деревьев упали на автомобили из-за сильного ветра

Информации о пострадавших нет
Мария Щербакова
Информацию об упавших деревьях передали в полицию

Информацию об упавших деревьях передали в полицию

Фото: Ирина КАЗАНИНА

Ветер повалил несколько деревьев в Воронеже в воскресенье, 13 ноября. Пострадавших нет, однако ветки повредили несолько припаркованных во дворах автомобилей. О происшествиях очевидцы сообщили в социальных сетях.

В частности, упавшее дерево повредило автомобиль у дома №29 на Ворошилова. Как рассказали в городской службе спасения, заявка от местных жителей поступила в 11.08. Информацию уже передали в полицию. Спасатели намерены убрать дерево.

На Куколькина, 33 сильный ветер вырвал дерево с корнем. Ствол упал рядом с автомобилем, немного задев его. По информации спасателей, полицейские ждут, когда появится владелец машины.