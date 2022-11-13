В Воронеже несколько деревьев упали на автомобили из-за сильного ветра

Информацию об упавших деревьях передали в полицию Фото: Ирина КАЗАНИНА

Ветер повалил несколько деревьев в Воронеже в воскресенье, 13 ноября. Пострадавших нет, однако ветки повредили несолько припаркованных во дворах автомобилей. О происшествиях очевидцы сообщили в социальных сетях.

В частности, упавшее дерево повредило автомобиль у дома №29 на Ворошилова. Как рассказали в городской службе спасения, заявка от местных жителей поступила в 11.08. Информацию уже передали в полицию. Спасатели намерены убрать дерево.

На Куколькина, 33 сильный ветер вырвал дерево с корнем. Ствол упал рядом с автомобилем, немного задев его. По информации спасателей, полицейские ждут, когда появится владелец машины.