В Киеве снесут памятник воронежскому генералу Ватутину

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Киеве собираются снести памятник воронежскому генералу Николаю Ватутину, а также эксгумировать и перезахоронить его останки. Делается это для «преодоления последствий русификации». Забывают украинцы о том, что Ватутин погиб в Киеве, освобождая их от фашистов.

Советский военачальник Николай Ватутин родился 3 (16) декабря 1901 года в селе Чепухино Валуйского уезда Воронежской губернии (сегодня это территория Белгородской области). Генерал-лейтенант Ватутин возглавлял Воронежский фронт с 14 июля по 22 октября 1942-го и с 28 марта по 20 октября 1943-го, когда Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский. Именно под его командованием прошли успешная Среднедонская наступательная операция «Малый Сатурн». Николай Ватутин посмертно награжден званием Героя Советского Союза.

Воронежцы чтят память своего земляка-героя: 8 мая 2015 года в селе Углянец торжественно открыли памятник советскому военачальнику. В Углянце в июле 1942-го находился штаб фронта. Памятник из черного гранита с портретом Николая Федоровича открыли недалеко от здания, в котором базировалась ставка.

Как сообщал сайт vrn.kp.ru, это не первое покушение на памятник советских военачальников странах бывшего СССР - в 90-е руководитель управления культуры Воронежа Иван Чухнов в прямом смысле спас монумент генералу Ивану Черняховскому, освобождавшему Воронеж, который собирались пустить на переплавку в Вильнюсе – он с помощью военных похитил и перевез памятник в столицу Черноземья.