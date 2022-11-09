Детский омбудсмен Воронежской области: "Недавняя проверка Бутурлиновского интерната для умственно отсталых детей нарушений не выявила"

Фото из архива "КП" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Детский правозащитник Воронежской области Ирина Попова рассказала, что меньше месяца назад – 13 октября - в составе комиссии участвовала в выездной проверке Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

- На момент посещения в учреждении находились 145 человек. Из них детей-сирот – 50, родительских детей – 41 и лиц, старше 18 лет – 54 человек, - рассказала детский омбудсмен. - Мы ознакомились с условиями содержания, воспитания и образования детей, соответствующими их здоровью и потребностям. Следов физического воздействия на воспитанниках детского дома-интерната мы не увидели. Жалоб со стороны родителей (законных представителей), воспитанников или персонала учреждения на нарушения прав детей к членам делегации не поступало.

В то же время Ирина Попова отмечает, что представленные на суд общественности фотографии требуют самой тщательной проверки со стороны контролирующих и правозащитных организаций. О результатах этого расследования Ирина Николаевна обещает сообщить позже.

Напомним, 8 ноября неизвестные разместили с СМИ фотографии привязанных к кроватям умственно отсталых детей из Бутурлиновского интерната. Аноноим уверяет, что такие методы работы с пациентами - обычное дело в учреждении. После публикации шокирующих снимков ситуацией заинтересовались силовики, чиновники и правозащитники.