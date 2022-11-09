Привязанные к кроватям дети в воронежском интернате: правда или чья-то попытка свести счеты с руководством учреждения?

Фото Виктора Гусейнова Фото: из архива «КП»

В Воронежской области набирает обороты скандал, вызванный публикацией в СМИ фотографий со связанными детьми из Бутурлиновского дома-интерната для умственно-отсталых. Снимки взорвали интернет 8 ноября. Их журналистам предоставил пожелавший остаться неизвестным источник.

После огласки фактов жестокого обращения с беззащитными пациентами одним из первых отреагировало региональное Следственное управление СК России. Следователи и криминалисты немедленно выехали на место, провели его осмотр, опросили сотрудников, изъяли необходимую документацию.

- На момент производства вышеуказанных следственных и процессуальных мероприятий факт совершения каких-либо противоправных действий в отношении воспитанников не подтвердился, телесных повреждений у детей не обнаружено, - отметили в воронежском СУСКе.

По результатам проверки силовики все-таки возбудили уголовное дело по статье «истязание». Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Кириллу Левиту доложить о ходе расследования.

Разобраться в ситуации взялась и прокуратура Воронежской области.

Ситуация стала предметом для обсуждения и в региональном правительстве. Чиновники заверили журналистов, что окажут следствию всё необходимое содействие в расследовании фактов неправомерного обращения с воспитанниками Бутурлиновского дома-интерната.

«Комсомолка» связалась с детским омбудсменом Воронежской области Ириной Поповой.

- Я обязательно буду участвовать в расследовании этой ситуации, - сообщила Ирина Николаевна.

В администрации Бутурлиновского района от комментариев отказались. Однако оговорились, что часто оказывают интернату различную помощь, но ни во время визитов, ни от третьих лиц об описанных нарушениях не слышали. Как и не видели признаков жестокого отношения к больным детям.

Связаться с руководством самого дома-интерната «КП-Воронеж» не удалось: сначала руководитель учреждения общался со следователями, а потом телефон перестал отвечать.

Между тем в обсуждении шокирующей истории все чаще высказываются предположения, что фотографии – постановочные и опубликованы с целью сведения счетов с руководством интерната кем-то из обиженных сотрудников. А недоброжелатели у интерната, очевидно, есть и давно. На главной странице официального сайта учреждения мы обнаружили датированную мартом 2021 года информацию под названием «Осторожно, злоумышленники!». В ней администрация просит не поддаваться на провокацию в связи с размещенными в социальных сетях документами, якобы о подмене фамилий в списках детей сирот на получение жилья.

- Ситуация по предоставлению жилья детям-сиротам находится на постоянном контроле правительства, прокуратуры и следственного комитета Воронежской области. Утвержденные списки ежеквартально направляются в прокуратуру, - сообщается на сайте - С автором указанных постов будут разбираться правоохранительные органы.

«Комсомолка» отправила в правительство области запрос и ждет от чиновников официальных комментариев.