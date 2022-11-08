Глава СК России заинтересовался делом об истязании детей в интернате Воронежской области

Силовики возбудили уголовное дело по статье истязание несовершеннолетних. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информация о нарушении прав воспитанников Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей поступила следователям 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области. После получения тревожного сигнала на место выехали следователи и криминалисты. Они осмотрели место происшествия, опросили сотрудников, изъяли необходимую документацию.

- На момент производства вышеуказанных следственных и процессуальных мероприятий факт совершения каких-либо противоправных действий в отношении воспитанников не подтвердился, телесных повреждений у детей не обнаружено, - отметили в ведомстве.

Однако из-за фотографий, которые появились в воронежских СМИ, а также из-за возможности ложного доноса силовики возбудили уголовное дело по статье истязание.

Глава СК России Александр Бастрыкин также заинтересовался этой историей. Он поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Кириллу Левиту доложить о ходе расследования.