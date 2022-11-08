Малоимущим семьям воронежских мобилизованных выплатят прожиточный минимум

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Власти Воронежской области готовят еще одну меру поддержки семей воронежских мобилизованных. Она коснется тех, кого считают малоимущими. Этим семьям разово выплатят величину прожиточного минимума на каждого члена семьи.

- Соответствующее постановление уже проходит нашу внутреннюю экспертизу. Порядок получения такой помощи позднее подробно расскажет соцзащита, - сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как сообщал ранее сайт vrn.kp.ru, в регионе действуют и другие меры поддержки семей мобилизованных. В частности, детей от 1,5 лет из семей мобилизованных принимают в детсады вне очереди и без оплаты. Для школьников из таких семей предусмотрены бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, освобождение от оплаты продленки, бесплатное посещение кружков. Пожилым родственникам-инвалидам оказывают соцобслуживание на дому. А безработным родственникам мобилизованных дают возможность получить дополнительное профессиональное образование и окажут помощь в трудоустройстве.