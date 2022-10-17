Губернатор Воронежской области подписал распоряжение о бесплатной поддержке семей мобилизованных

Помогать родственникам мобилизованных - наш гражданский долг, воронежские власти это понимают. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал распоряжение о бесплатной поддержке семей мобилизованных земляков. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Александр Гусев сообщил, что рекомендовал муниципалитетам Воронежской области принимать вне очереди в детсады детей мобилизованных от 1,5 лет. Кроме того, платы с родителей малышей брать не будут. Детей постарше губернатор предложил при необходимости переводить в ближайшую к дому школу. А также организовать для них бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях.

Кроме того, детей мобилизованных 1-6-х классов будут в приоритетном порядке зачислять в группы продленного дня и освобождать от платы за них. А кружки и секции им разрешат посещать бесплатно.

Также студентам техникумов (очная форма обучения) из семей мобилизованных должны предоставить бесплатные горячие обеды.

Детям с повышенными потребностями и пожилым родственникам-инвалидам обещают оказывать соцобслуживание на дому— независимо от состава семьи и без учета уровня доходов. В соцорганизации должны направлять без очереди нуждающихся в помощи членов семьи военнослужащего. Им окажут содействие в оформлении документов для получения любых мер поддержки, на которые они имеют право. Нуждающихся в психологической помощи родственников мобилизованных бесплатно проконсультируют специалисты.

Еще одна мера поддержки - помощь в профобучении. В частности, безработные родственники мобилизованных могут получить дополнительное профессиональное образование, им окажут помощь в трудоустройстве.