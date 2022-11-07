Восьмой фестиваль «Маршак» посетили более 12 000 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Закончились каникулы, и восьмой фестиваль «Маршак» стал историей. За восемь фестивальных дней на детском форуме выступили артисты 15 театров - из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Саратова, Севастополя, Воронежа и Тель-Авива. В программе было 20 спектаклей – всего прошло 42 показа. Свои постановки привезли в Воронеж Театр Наций, Российский академический Молодежный театр, Театр Романа Виктюка, Пермский Театр-Театр, Саратовский ТЮЗ, Санкт-Петербургский Большой театр кукол, Театр Орнана Брайера, Севастопольский ТЮЗ и другие.

Помимо основной программы воронежцы посетили 11 образовательных событий: мастер-классы, лекции, творческие встречи, игру, читки современных пьес для подростков, которые прошли впервые, и книжную ярмарку, объединившую 17 независимых российских издательств, выпускающих книги для детей.

Всего в фестивальных событиях восьмого Маршакфеста приняли участие более 12 000 человек.

- Самуил Яковлевич Маршак – не просто наш земляк, а тот человек, которым мы, жители Воронежской области, гордимся. Он, когда общался с Сергеем Михалковым, сказал: «Послушайте, голубчик, детский писатель и детская книга – это не просто про то, чтобы научить читать, а про то, чтобы научиться говорить, мыслить и чувствовать». Театральные постановки ровно для этого и существуют: чтобы научить говорить, мыслить и чувствовать. Большое спасибо тем, кто помогает в этом: актерам, режиссерам, работникам сцены, тем, кто организовывал этот фестиваль, людям, которые сделали свою работу хорошо. Я думаю, что мы с вами должны не просто продолжать традиции, а буквально с понедельника, когда фестиваль закончит свою работу, начать готовить девятый фестиваль, - сказал на закрытии заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов.

Завершился Маршакфест мюзиклом «Карлик Нос» Пермского академического Театра-Театра, в нем выступил даже живой гусь.