Воронежцы увидели мюзикл, в котором сыграл живой гусь

Карлик Нос Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Классным завершением восьмого Маршакфеста стал спектакль «Карлик Нос». Яркий мюзикл Лоры Квинт привез на гастроли Пермский академический Театр-Театр. Эксклюзивный спектакль (музыка и песни написаны специально для театра), 120 человек на сцене (включая оркестр), костюмы, маски, декорации, свет и даже живая гусыня! Точнее роль гусыни Греты сыграл гусь Гриша. Важный пернатый товарищ стал полноправным членом труппы. И роль свою играет на отлично, недаром с ним занимался легендарный клоун Май!

Калик Нос Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Гусь Гриша играет гусыню Грету Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Впрочем, в сказке все на высоком уровне: и песни, и превращения (для работы привлекали даже иллюзионистов)! Недаром в 2019-м постановка получила 8 номинаций на премию «Золотая маска». Хотя, как признался режиссер Борис Мильграм, он всю жизнь сопротивлялся идее работы с детьми и животными.

Карлик Нос Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Мы не пересказываем сказку в точности, используем сюжет, добавляем новых героев – ведь нашей ведьме нужен партнер, так появился Флейдермаус, - говорит режиссер. - Как трудно быть изгоем и выстоять, когда агрессивное общество не принимает «белых ворон», любовь, которая всех спасает, душа, которую нужно разглядеть за внешностью - в постановке, как в хорошем классическом произведении, множество смыслов. В спектаклях, которые удаются, каждый выносит свое. Все находится в человеке. Заносчивого мальчика-красавчика опускают на самое дно, чтобы выбраться оттуда, нужно стать человеком, проделав внутреннюю работу. И полюбить - как принято в сказках, - говорит режиссер.

"Карлик Нос" собрал два аншлага, зрители аплодировали стоя.

В фестивальных событиях восьмого Маршакфеста приняли участие более 12 000 человек

Карлик Нос Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ