Страшилка с морем крови, выколотым глазом и оборотнями: воронежцев покорила до жути красивая «Василисса»

Василисса Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Завораживающий спектакль «Василисса» включил в свою программу восьмой Маршакфест. Роуд-муви по русскому фольклору - так определили жанр постановки Филиппа Гуревича в РАМТе. Что за «зверь» такой и с чем его едят?

Да это же потрясающий коктейль из страшилок пионерских лагерей, бабушкиных деревенских присказок, приправленных вампирской сагой и всяческой дворовой жутью. Если все равно не понятно, то попросту – страшная престрашная сказка.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стильный спектакль про юную полуведьмочку Васю, страшную тайну рождения которой скрывают от нее самой родители, в финале оказавшиеся приемными. Но кровь – не вода, заговорила определенно и потянула в лес с нечистью, где юной Васе пришлось встретиться с волчонком-оборотнем – двоюродным братом, пьющей кровь полуденницей-невестой, одноглазым Лихо (которому лихо выкалывают последний глаз), всяко разно русалками и Берендеем, на поверку оказывающимся медведем и дядей по отцу.

Лихо одноглазое Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Необычно, феерично, иронично и очень художественно, потому что цельно. Эстетски выверенно. Здесь красиво (до жути красиво) все – от готического грима до света, от костюмов до причесок, от танцев до музыки. Недаром спектакль обласкан премией «Арлекин» (за работу режиссера, драматурга и женскую роль). А главное – вполне в духе подростковой эстетики. Это к вопросу о том, как завлечь школьников в театр.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В итоге оба представления публика не отпускала артистов без оваций.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ