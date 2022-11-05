В Воронеже стало известно, какая техника примет участие в параде 6 ноября

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стало известно время парада, который пройдет 6 ноября на Ленинском проспекте напротив музея-диорамы. В исторической реконструкции военного шествия 1941 года в Воронеже примут участие 50 реконструкторов из 20 клубов в форме бойцов Красной Армии времен Великой Отечественной войны. Парадные "коробки" сформируют из воспитанников Михайловского кадетского корпуса, Горожанского казачьего кадетского корпуса, Военно-морского кадетского корпуса "Колыбель русского флота", Воронежской кадетской школы имени Суворова, юнармейцев, представителей Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, Воронежского института правительственной связи, Воронежского института ФСИН.

11.00 начнется построение участников парада и возложение венков к Вечному огню.

11.30 выход «коробок» на исходную позицию.

11.45 доклад командующего парадом.

12.00 прохождение шествия и проезд техники.

12.30 фотографирование зрителей.

Военно-исторический клуб «За отвагу» рассказал, какая техника примет участие в мероприятии: советские реактивный миномет БМ-13 «Катюша», грузовик ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-64, автомобиль ГАЗ-67 с пушкой 45-мм («сорокопятка»), мотоцикл М-72 с пулеметом ДП-27.

Напомним, из-за мероприятия ограничили движение транспорта и закрыли парковку на Ленинском проспекте.

СПРАВКА "КП"

Военный парад, посвященный 24-й годовщине Октябрьской революции, прошел 7 ноября 1941 года всего в трех городах СССР - Москве, Воронеже и Куйбышеве. Парад войск Воронежского гарнизона проходил на главной городской площади, которая в то время носила имя 20-летия Октября. Командовал парадом заместитель командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко. Принимали парад маршал С.К. Тимошенко, член Военного совета фронта Н.С. Хрущев, секретарь Воронежского обкома партии В.Д. Ситников. По завершению парада воинские соединения грузились в эшелоны, следовавшие под Москву, на фронт.