На Левом берегу Воронежа перекроют движение из-за парада

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На Левом берегу Воронежа 6 ноября ограничат движение – из-за проведением у музея-диорамы (Ленинский проспект, 94) военно-исторической реконструкции парада 1941 года:

5 ноября с 22.00 до 13.30 6 ноября запретят парковку на Ленинском проспекте (на участке от улицы Брусилова до улицы Арзамасской).

А 6 ноября с 8.00 до 13.30 закроют движение транспорта в районе домов № 93 и № 95б по Ленинскому проспекту. Кроме того, 6 ноября с 10.00 до 13.30 будет запрещено движение на Ленинском проспекте (на участке от дома № 90 по Ленинскому проспекту до пересечения с улицей Брусилова).

Из-за ограничения движения часть автобусных маршрутов изменит путь следования:

№№ 20, 97 - с улицы Брусилова по улицам Ленинградской, Полины Осипенко, Ленинскому проспекту и далее по маршрутам. В обратном направлении - с Ленинского проспекта по улицам Полины Осипенко, Ленинградской, Брусилова и далее по маршрутам,

№№ 1КВ, 1КС, 14, 16, 22, 36, 56, 65, 120в - с Ленинского проспекта по улицам Полины Осипенко, Ленинградской, Брусилова, Ленинскому проспекту и далее по маршрутам. В обратном направлении – с Ленинского проспекта по улицам Брусилова, Ленинградской, Полины Осипенко, Ленинскому проспекту и далее по маршрутам,

№№ 6, 8, 13, 21, 41, 42, 52, 59, 60, 90 - с Чернавского моста по улице Брусилова (при движении от Чернавского моста, исключая проезд по участку дороги у дома № 95б и расположенный рядом с ним остановочный пункт «ул. Ильича»), Ленинскому проспекту и далее по маршрутам.

Троллейбус № 11 «ВАСО – Северо-восточный район (ост. «Школа»)». приостановит движение.

Территорию у музея-диорамы огородят по периметру турникетами. Зрители смогут пройти в зону проведения мероприятия через четыре входные группы с 13 стационарными и одним ручным металлодетекторами, поэтому желающим посетить реконструкцию парада следует заранее спланировать время своего прохода.