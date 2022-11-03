Воронежский Экоцентр оказался на грани закрытия

Фото со страницы "Собиратор ВРН" в соцсети "Вконтакте" Фото: Предоставлено

Администрация воронежского Экоцентра сообщила, что получила отрицательный ответ по заявке на грант. Это значит, что полюбившийся многим горожанам экологический проект оказался на грани исчезновения – собственных средств общественникам хватит лишь на несколько месяцев.

- Сейчас многие проекты остановились. Компании, которые хотели быть экологичнее, помогать планете и развивать культуру осознанного потребления, временно заморозили проекты. Ни у кого сейчас нет уверенности в завтрашнем дне. И если не случится чуда, Экоцентр в Воронеже будет закрыт, - сообщили общественники на своей странице в соцсети.

Если вы хотите нам помочь проекту, то реквизиты и всю необходимую информацию ищите в группе «Собиратор ВРН».

Напомним, в прошлом году аналогичный отказ в поддержке получил другой популярный экологический проект региона – Большая Воронежская экотропа.