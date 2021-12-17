Большой Воронежской экотропе отказали в участии в конкурсе грантов

Фото со страницы сообщества "Большая Воронежская Экологическая тропа" в соцсети "Вконтакте"

Популярный туристический проект «Большая Воронежская экотропа» оказался на грани заморозки. Об этом сообщил ее организатор и автор Алексей Саниев. На странице сообщества в соцсети «Вконтакте» он опубликовал ответ департамента предпринимательства и торговли области, из которого следует, что рассчитывать на финансовую помощь государства в следующем году не приходится – заявку АНО «Воронежская тропа» отказались регистрировать на конкурсе грантов. По словам чиновников, она не соответствует установленным требованиям:

- Не представлена копия уведомления кредитной организации, подтверждающая открытие расчетного счета, и копии документов, подтверждающих право использования объектов недвижимого имущества для реализации проекта, - аргументировали чиновники.

Также в паспорте проекта, по словам сотрудников департамента, нет данных о количестве создаваемых рабочих мест.

На этих основаниях проект не может участвовать в конкурсе на получение гранта, а, следовательно, останется без финансирования. Чиновники предложили доработать заявку и подать ее повторно, но уже на следующий год.

- Проект Большая Воронежская тропа является природно-рекреационным комплексом, сочетающем в себе образ природно-исторического музея заповедника с самым большим количеством объектов показа (более 200) и самой большой рекреационной туристической емкостью 100-120 тысяч посещений в год, - сообщает Алексей Саниев. -Это больше, чем у Костенок и Дивногорья вместе взятых. Он имеет почти бесконечный потенциал к развитию. Но надо понимать, что подобные проекты требуют особого внимания властей и постоянного финансирования. За свой счет ни одна общественная организация не в состоянии содержать 65 километров областной собственности, проводить там ремонтные и уходные работы, обслуживая 200 и более объектов.

Алексей признается, что, возможно, проект придется заморозить до лучших времен.

- Мы сделали все что смогли. Спасибо, что помогали, - поблагодарил Алексей всех, кто поддерживал его начинание.