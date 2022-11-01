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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 12:00

В Воронеже полицейские нашли водителя, устроившего ДТП с тремя машинами и двумя ранеными

ДТП случилось больше недели назад на улице 45 Стрелковой Дивизии
Юрий КОЗЛОВ
Машины после аварии.

Машины после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Воронежские автоинспекторы разыскали виновника аварии, случившейся 23 октября на улице 45 Стрелковой Дивизии у дома № 259. 30-летний мужчина признался, что испугался, поэтому оставил машину на месте ДТП и убежал.

Напомним, мужчина, руливший «Опелем» врезался в «Дэу-Нексия», а корейская иномарка по инерции ударила «Ладу-Весту». В аварии получили тяжелые травмы два человека. Это 42-летний пассажир немецкой машины и 41-летний водитель «Дэу-Нексия». Оба они попали в больницу. 33-летний водитель «Лады» в аварии серьезно не пострадал.

Автомобили в результате ДТП оставили свободной только одну полосу.

Автомобили в результате ДТП оставили свободной только одну полосу.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.