Полиция разыскивает сбежавшего с места ДТП с 2 пострадавшими водителя в Воронеже

Фото регионального главка

Полиция объявила о поисках водителя, который скрылся с места массового ДТП в Воронеже. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 24 октября.

Авария произошла днем в воскресенье у дома № 259 по улице 45-й Стрелковой дивизии. По данным правоохранителей, столкнулись автомобили «Опель» и «Дэу Нексия». От удара первую машину понесло и по инерции она врезалась в «Ладу Веста».

В результате ДТП 41-летний водитель «Дэу» и 40-летний пассажир «Опеля» с травмами попали в больницу. А водитель «Опеля» попросту сбежал с места аварии.