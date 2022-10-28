Воронежский ТЮЗ отправил в зону СВО УАЗ и бензогенераторы

фото из соцсетей Воронежского ТЮЗа

Воронежский театр юного зрителя отправляет в зону СВО большой гуманитарный груз - автомобиль УАЗ, бензогенераторы, тепловизионные прицелы, газовые горелки и другие технические средства. Все это купили на средства, собранные труппой и друзьями театра.

- На сборе трудового коллектива я выступил с предложением о сборе средств в поддержку участников Специальной военной операции, мое предложение коллективом театра было принято единогласно. Инициатива людей, участвующих в этой добровольной акции, является личной гражданской позицией настоящего патриота России!- отметил директор ТЮЗа Андрей Васильев.

Кстати, правительство Воронежской области передало в помощь мобилизованным и участникам СВО несколько десятков коробок с носками, балаклавами и шнурками.

Как сообщал сайт vrn.kp.ru, из Воронежской области на помощь бойцам, участвующим в СВО, и жителям Донбасса будет направлено почти 3 млрд рублей до конца 2022 года