Губернатор Александр Гусев: «Мы направим почти 3 млрд рублей на помощь бойцам и жителям Донбасса»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В Воронежской области на помощь бойцам, участвующим в СВО, и жителям Донбасса будет собрано и направлено 2,9 млрд рублей до конца 2022 года. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале 27 октября.

Он пояснил, что в эту сумму входят средства, которые наша область направила или еще направит, поскольку они зарезервированы, на помощь военнослужащим, мобилизованным из Воронежской области, а также на поддержку прибывших в область переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик.

Отдельно губернатор подчеркнул, что деньги в распоряжении властей региона имеются. Они заложены в резервном фонде правительства Воронежской области. И он позволяет осуществлять такие ассигнования.

Ранее глава региона рассказал, что около 62 млн рублей поступило от наших земляков и организаций в фонд социальной поддержки. Половину средств - 36,4 млн рублей – направили на помощь людям из ЛДНР, которые вынуждены были покинуть свои дома. На эти деньги им купили одежду, обувь, приборы для измерения давления. Детей обеспечили школьными принадлежностями и формой. Часть расходов пошла на оплату нотариальных услуг и перевод документов на русский язык.

Ирина Шабанова