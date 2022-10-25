Деньги и вещи для воронежских мобилизованных стали собирать в региональном отделении Народного фронта

Деньги можно перечислить по QR-коду. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В воронежском региональном отделении Народного фронта стартовал сбор денег, которые будут направлены на закупку всего необходимого для мобилизованных из Воронежской области. Это не только спецсредства, но и теплое белье, предметы личной гигиены.

- Сначала проект «Все для Победы!» был направлен на поддержку бойцов и мирных жителей Донбасса. Теперь его рамки расширены региональными сборами. Они предназначены для поддержки мобилизованных ребят. Конкретно у нас – для тех, кого призвали из Воронежской области. Мы получаем обратную связь с передовой о том, в чем нуждаются бойцы. На уже собранные деньги это закупаем и отправляем на передовую, - рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров.

Чтобы перевести деньги, людям, разбирающимся в современных технологиях, достаточно считать камерой смартфона QR-код регионального сбора в Воронежской области (он размещен на фото). Затем вы будете перенаправлены на сайт платежной системы, с которого можно перечислить посильную сумму.

- Если для вас это сложно, приходите в региональное отделение Народного фронта. Мы находимся по адресу: Воронеж, ул. Карла Маркса, 53, оф. 402 (4 этаж). Телефон: 8 (473) 253-20-72. Уже помогли поучаствовать в проекте уже многим воронежцам. Чаще всего к нам приходят люди пожилого возраста, которые перечисляют от 1 до 5 тысяч рублей, - добавил Александр Гончаров.

Поддержать наших бойцов можно не только деньгами, но и продуктами длительного хранения, средствами личной гигиены, обувью, термобельем. Все эти вещи принимают в региональном исполкоме Народного фронта. В приоритете спецсредства: квадрокоптеры с камерами и дальностью полета до 3 км, карты памяти для них, тактические аптечки, тепловизоры, бинокли, прицелы. Подробности – на сайте https://pobeda.onf.ru/ в разделе «Вопросы».

Напомним, ранее мы публиковали координаты Фонда, созданного под патронажем правительства Воронежского области, а также адреса отделений партий, куда можно перечислить деньги или принести вещи для поддержки наших участников СВО.