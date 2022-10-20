Как воронежцам помочь нашим военным и не попасться на удочку мошенников

Любая помощь нашим бойцам лишней не будет.
Фото: Александр КОЦ
Многие жители Воронежской области, желающие помочь нашим войскам, освобождающих Украину от нацистов, опасаются, что их деньги, вещи и продукты могут не попасть по адресу. Слишком много расплодилось мошенников, для которых нет ничего святого, лишь бы нажиться под любым предлогом. Поэтому в «КП-Воронеж» решили опубликовать только официальные каналы, по которым можно принести вещи и продукты и перечислить часть ваших накоплений.
Напомним, что уже почти месяц действует Воронежский областной фонд социальной поддержки населения, организованный под патронажем регионального правительства. Туда можно перевести деньги по следующим реквизитам:
Краткое наименование: АУ ВО «ВОФСПН»
Исполняющий обязанности директора: Воронков Виталий Викторович
Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53
ИНН 3664007986
КПП 366401001
Расчетный счет 40603810513004019015 в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж
Корреспондентский счет 30101810600000000681
БИК 042007681
Наименование платежа: «На оказание гуманитарной помощи мирным жителям Украины, ЛНР, ДНР».
Несмотря на такое название платежа, деньги пойдут и участникам специальной военной операции. Причем расходование денег губернатор Воронежской области Александр Гусев обещал контролировать лично.
Мы также поинтересовались, как собирают помощь в отделениях крупнейших партий нашего региона.
В воронежском отделении «Единой России» сообщили, что во всех партийных приемных области и Воронежа работают пункты сбора гуманитарной помощи. Там принимают посылки, подарки и письма со словами поддержки для российских солдат – участников СВО. Туда можно приносить продукты долгого хранения, кондитерские изделия, одежду, предметы первой необходимости, книги на русском языке в рамках акции «Книги—Донбассу». Более подробную информацию можно узнать по телефону 239-93-39.
В воронежском отделении КПРФ сообщили, что активно участвуют в формировании гуманитарных конвоев для участников военной спецоперации и мирных жителей Украины. А тем землякам, кто хочет оказать помощь лично, предлагают обратиться в офис партии по адресу: улица Фридриха Энгельса, 64А (офис 709, этаж 7). При этом вещи и продукты нести не стоит. А вот перечислить деньги можно. Для этого нужно предварительно позвонить в бухгалтерию по телефону 206-51-20, договориться о встрече, на которой специалисты подскажут, на какие реквизиты направить финансовую помощь.
Людям на Донбассе, в Херсонской и Запорожской области везут продукты и вещи со всей России, вы тоже можете внести свой вклад.
Фото: Александр КОЦ
В ЛДПР, напротив, посоветовали направлять деньги в региональный Фонд, указанный выше. А вот вещи и продукты можно приносить в штаб-квартиру партии по адресу: Фридриха Энгельса дом 70, офис 72. Также в воронежском отделении ЛДПР сообщили номер горячей линии: +7 961-185-23-83 и стационарный телефон: +7 473 271-15-01, по которым можно задать все интересующие вопросы по этой теме.
И, наконец, в «Справедливой России» сообщили о старте гуманитарного проекта по сбору помощи для жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и поддержке наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. Прием вещей и продуктов проводят с 10.00 до 16.00 по будням по адресу: Воронеж, ул. Березовая роща, 36а. Контактные номера телефонов: 8 (473) 204-52-31 и 8-900-957-32-07. И сообщили приблизительный перечень продуктов и вещей, которые можно передать нашим военным и мирным жителям новых областей России, где сейчас ввели военное положение:
ДЕТЯМ
Детское питание в баночках (срок годности – более трех месяцев)
Детские пюре в пластиковых пакетах с крышечкой (срок годности – более трех месяцев)
Каши детские
Сок (в картонных коробках)
Гематоген
Молочные смеси для малышей (от 0 месяцев до полутора лет)
Бутылочки для кормления малышей
Игрушки
Детские книжки
Альбомы для рисования и цветной картон
Карандаши, краски и фломастеры
ЛЕКАРСТВА
Обезболивающие для взрослых и детей (в порошках и таблетках)
Жаропонижающие для взрослых и детей (в порошках и таблетках)
Капли и спреи от насморка
Таблетки и спреи от кашля
Мази и спреи для обработки ног
Мази согревающие, при травмах
Сухой лед
Препараты от паразитов
Препараты при болезнях ЖКТ
Антисептики, в том числе перекись водорода и хлоргексидин
Зеленка и йод
Жгуты и бинты
Одноразовые шприцы
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Нательное белье всех размеров
Термобелье всех размеров
Пуховики и теплые куртки
Шапки, перчатки, варежки, шарфы
Футболки всех размеров
Джемперы, свитеры и теплые кофты
Спортивные костюмы всех размеров
Шерстяные носки и шерстяные пояса
Зимняя обувь всех размеров
Валенки, берцы и сапоги (в том числе резиновые) всех размеров
Теплые и влагоотталкивающие стельки в обувь
ПРОДУКТЫ
Крупы
Сахар
Макароны
Консервы мясные, рыбные, овощные (в жестяных банках)
Супы, вермишель, каши и картошка – быстрозаварные
Чай и кофе
Шоколад и конфеты
Злаковые батончики
Печенье, пряники, вафли, сухари и сушки.
БЫТОВАЯ ХИМИЯ И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ
Мыло
Стиральный порошок
Зубные щетки и зубные пасты
Шампуни для волос
Гели для душа
Крем для рук и для лица
Туалетная бумага
Предметы женской интимной гигиены
Влажные салфетки
Станки одноразовые
Кремы для и после бритья
Жидкость для мытья посуды
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
Одеяла
Подушки
Постельное белье
Полотенца
Спальные мешки
Туристические коврики
Термосы
Кипятильники
Кружки и ложки (металлические)
Газовые горелки
Портативные электроплитки
Свечи
Фонарики
Спички и зажигалки
Батарейки и зарядные устройства
Сигареты.