Как воронежцам помочь нашим военным и не попасться на удочку мошенников

Любая помощь нашим бойцам лишней не будет. Фото: Александр КОЦ

Многие жители Воронежской области, желающие помочь нашим войскам, освобождающих Украину от нацистов, опасаются, что их деньги, вещи и продукты могут не попасть по адресу. Слишком много расплодилось мошенников, для которых нет ничего святого, лишь бы нажиться под любым предлогом. Поэтому в «КП-Воронеж» решили опубликовать только официальные каналы, по которым можно принести вещи и продукты и перечислить часть ваших накоплений.

Напомним, что уже почти месяц действует Воронежский областной фонд социальной поддержки населения, организованный под патронажем регионального правительства. Туда можно перевести деньги по следующим реквизитам:

Краткое наименование: АУ ВО «ВОФСПН»

Исполняющий обязанности директора: Воронков Виталий Викторович

Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53

Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53

ИНН 3664007986

КПП 366401001

Расчетный счет 40603810513004019015 в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж

Корреспондентский счет 30101810600000000681

БИК 042007681

Наименование платежа: «На оказание гуманитарной помощи мирным жителям Украины, ЛНР, ДНР».

Несмотря на такое название платежа, деньги пойдут и участникам специальной военной операции. Причем расходование денег губернатор Воронежской области Александр Гусев обещал контролировать лично.

Мы также поинтересовались, как собирают помощь в отделениях крупнейших партий нашего региона.

В воронежском отделении «Единой России» сообщили, что во всех партийных приемных области и Воронежа работают пункты сбора гуманитарной помощи. Там принимают посылки, подарки и письма со словами поддержки для российских солдат – участников СВО. Туда можно приносить продукты долгого хранения, кондитерские изделия, одежду, предметы первой необходимости, книги на русском языке в рамках акции «Книги—Донбассу». Более подробную информацию можно узнать по телефону 239-93-39.

В воронежском отделении КПРФ сообщили, что активно участвуют в формировании гуманитарных конвоев для участников военной спецоперации и мирных жителей Украины. А тем землякам, кто хочет оказать помощь лично, предлагают обратиться в офис партии по адресу: улица Фридриха Энгельса, 64А (офис 709, этаж 7). При этом вещи и продукты нести не стоит. А вот перечислить деньги можно. Для этого нужно предварительно позвонить в бухгалтерию по телефону 206-51-20, договориться о встрече, на которой специалисты подскажут, на какие реквизиты направить финансовую помощь.

Людям на Донбассе, в Херсонской и Запорожской области везут продукты и вещи со всей России, вы тоже можете внести свой вклад. Фото: Александр КОЦ

В ЛДПР, напротив, посоветовали направлять деньги в региональный Фонд, указанный выше. А вот вещи и продукты можно приносить в штаб-квартиру партии по адресу: Фридриха Энгельса дом 70, офис 72. Также в воронежском отделении ЛДПР сообщили номер горячей линии: +7 961-185-23-83 и стационарный телефон: +7 473 271-15-01, по которым можно задать все интересующие вопросы по этой теме.

И, наконец, в «Справедливой России» сообщили о старте гуманитарного проекта по сбору помощи для жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и поддержке наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. Прием вещей и продуктов проводят с 10.00 до 16.00 по будням по адресу: Воронеж, ул. Березовая роща, 36а. Контактные номера телефонов: 8 (473) 204-52-31 и 8-900-957-32-07. И сообщили приблизительный перечень продуктов и вещей, которые можно передать нашим военным и мирным жителям новых областей России, где сейчас ввели военное положение:

ДЕТЯМ

Детское питание в баночках (срок годности – более трех месяцев)

Детские пюре в пластиковых пакетах с крышечкой (срок годности – более трех месяцев)

Каши детские

Сок (в картонных коробках)

Гематоген

Молочные смеси для малышей (от 0 месяцев до полутора лет)

Бутылочки для кормления малышей

Игрушки

Детские книжки

Альбомы для рисования и цветной картон

Карандаши, краски и фломастеры

ЛЕКАРСТВА

Обезболивающие для взрослых и детей (в порошках и таблетках)

Жаропонижающие для взрослых и детей (в порошках и таблетках)

Капли и спреи от насморка

Таблетки и спреи от кашля

Мази и спреи для обработки ног

Мази согревающие, при травмах

Сухой лед

Препараты от паразитов

Препараты при болезнях ЖКТ

Антисептики, в том числе перекись водорода и хлоргексидин

Зеленка и йод

Жгуты и бинты

Одноразовые шприцы

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Нательное белье всех размеров

Термобелье всех размеров

Пуховики и теплые куртки

Шапки, перчатки, варежки, шарфы

Футболки всех размеров

Джемперы, свитеры и теплые кофты

Спортивные костюмы всех размеров

Шерстяные носки и шерстяные пояса

Зимняя обувь всех размеров

Валенки, берцы и сапоги (в том числе резиновые) всех размеров

Теплые и влагоотталкивающие стельки в обувь

ПРОДУКТЫ

Крупы

Сахар

Макароны

Консервы мясные, рыбные, овощные (в жестяных банках)

Супы, вермишель, каши и картошка – быстрозаварные

Чай и кофе

Шоколад и конфеты

Злаковые батончики

Печенье, пряники, вафли, сухари и сушки.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ

Мыло

Стиральный порошок

Зубные щетки и зубные пасты

Шампуни для волос

Гели для душа

Крем для рук и для лица

Туалетная бумага

Предметы женской интимной гигиены

Влажные салфетки

Станки одноразовые

Кремы для и после бритья

Жидкость для мытья посуды

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

Одеяла

Подушки

Постельное белье

Полотенца

Спальные мешки

Туристические коврики

Термосы

Кипятильники

Кружки и ложки (металлические)

Газовые горелки

Портативные электроплитки

Свечи

Фонарики

Спички и зажигалки

Батарейки и зарядные устройства

Сигареты.