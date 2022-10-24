Мэр Воронежа поручил проверить подвалы, которые можно использовать как укрытия

В какой подвал идти в случае ЧП, обещали всем объяснить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На совещании в мэрии глава городской администрации Вадим Кстенин поручил подчиненным провести дополнительную проверку того, должны ли образом очистили подвалы, которые можно использовать в качестве укрытий. Он также напомнил, что и без режима среднего реагирования сотрудники управ районов ежегодно обязаны контролировать состояние этих объектов.

– Эту работу необходимо выполнить до конца недели. Важно, чтобы ключи фактически, а не по бумагам находились у ответственных собственников жилья. И это тоже нужно проверить до конца недели. Итоги доложите мне лично. В случае неисполнения требований будем просить подключиться надзорные и правоохранительные органы, – дал указания Вадим Кстенин.

Мэр также заявил, что на всех подъездах должны появиться объявления с информацией о том, к какому укрытию или другому защитному сооружению прикреплен конкретный дом. Отметим, правда, что воронежцы размещали в соцсетях фото таких листовок в Левобережном районе, висящих непонятно для чего – они не заполнены. Видимо, для таких случаев существует опция звонка в районную управу. Там по идее должны объяснить, куда в случае ЧП идти или бежать.

Напомним, в мэрии ответили на актуальные вопросы по подвалам и укрытиям.