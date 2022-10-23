В Воронежской области в ночном пожаре погиб мужчина

Пожар был сложным, и спасти мужчину, находившегося внутри горевшего дома, не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 23 октября, в селе Пески Петропавловского района случился пожар. Около двух часов ночи загорелся жилой дом на улице Зеленой.

- О пожаре дежурным сообщили в 2.16. На место ЧП выезжали восемь наших специалистов на двух машинах. Огонь полностью потушили в 2.45. Две комнаты жилого дома 6х11 метров сильно повреждены пламенем, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

К сожалению, не обошлось без жертв. На пепелище обнаружили тело 45-летнего мужчины. По предварительным данным, к пожару привела неосторожность при курении.

Напомним, утром 23 октября на улице Сочинской Коминтерновского района Воронежа сгорел жилой дом. На этом пожаре обошлось без жертв и пострадавших.