В Воронеже сгорел жилой дом

С пожаром сотрудники МЧС справились за 17 минут. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Ранним утром в воскресенье, 23 октября, загорелся жилой дом на улице Сочинской Коминтерновского района.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 6.40. На место ЧП выезжали три пожарные машины с 12 нашими специалистами. В доме 7х7 метров горели три комнаты. Пожар полностью потушили в 6.57. Однако к тому времени огонь уничтожил комнату 3х4 метра. Пламя также сильно повредило две комнаты общей площадью 20 «квадратов». Одного человека удалось вовремя вытащить из огня. Пострадавших на пожаре в итоге не было. Причины возгорания выясняют, - рассказали в региональном ГУ МЧС.