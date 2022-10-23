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Происшествия23 октября 2022 6:36

В Воронеже сгорел жилой дом

ЧП случилось в Коминтерновском районе
Юрий КОЗЛОВ
С пожаром сотрудники МЧС справились за 17 минут.

С пожаром сотрудники МЧС справились за 17 минут.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Ранним утром в воскресенье, 23 октября, загорелся жилой дом на улице Сочинской Коминтерновского района.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 6.40. На место ЧП выезжали три пожарные машины с 12 нашими специалистами. В доме 7х7 метров горели три комнаты. Пожар полностью потушили в 6.57. Однако к тому времени огонь уничтожил комнату 3х4 метра. Пламя также сильно повредило две комнаты общей площадью 20 «квадратов». Одного человека удалось вовремя вытащить из огня. Пострадавших на пожаре в итоге не было. Причины возгорания выясняют, - рассказали в региональном ГУ МЧС.