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Общество21 октября 2022 13:07

В воронежском облздраве рассказали о состоянии найденного на остановке новорожденного

Мальчик сейчас находится в больнице
Евгения ФРОЛОВА

Найденного утром 21 октября брошенного новорожденного малыша на конечной остановке в Малышево госпитализировали в Воронежскую областную детскую больницу №1. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения региона.

В стационар его доставила бригада скорой медицинской помощи, которую вызвали очевидцы.

По счастью, мальчик, который был завернут в пеленки и одеяльце, не успел переохладиться.

– Малыш в стабильном состоянии. Сейчас проводится полное обследование ребенка, – пояснили в облздраве.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция занята поисками родителей ребенка. А Следственное управление и прокуратура организовали проверки.