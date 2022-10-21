Брошенного новорожденного мальчика нашли на остановке в воронежском микрорайоне Малышево

Ребенок был завернут в одеяльце, а рядом с ним лежала бутылочка со смесью Фото: Из архива "КП".

Сегодня, 21 октября, на конечной остановке микрорайона Малышево был найден новорожденный малыш. Его бросили на улице Теплоэнергетиков. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

В Следственном управлении СКР по региону уточнили, что новорожденного мальчика нашли местные жители. Он был завернут в пеленки и одеяло, а рядом с ним лежала бутылочка со смесью.

Ребенка отправили в больницу на обследование. По предварительным данным, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полиция начала поиски нерадивой матери малыша. В свою очередь прокуратура отрабатывает органы системы профилактики.

Фото - СУ СКР по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

– Проводится доследственная проверка по факту оставления в опасности малолетнего. Уже проведен осмотр места происшествия, по изъятым предметам и объектам в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых исследований, опрашиваются очевидцы и иные лица, изымаются записи с камер наблюдения, выясняются иные обстоятельства произошедшего, – пояснили в пресс-службе СУ СКР.

Сотрудники СК обратились к воронежцам с просьбой помочь найти лиц, оставивших ребенка, а также располагающих какой-либо информацией об обстоятельствах преступления. Сообщить об этом можно по телефонам: 8-920-213-56-35 (следователь СО по Советскому району г. Воронежа), 8(473) 255-22-53 (отдел криминалистики СУ СК РФ по Воронежской области) или 02. Конфиденциальность гарантирована.