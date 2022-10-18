Спасение котенка с улицы Лизюкова в Воронеже попало на видео

Очевидцы чудесного спасения котенка, который провалился в вентиляционную шахту многоэтажного дома на улице Лизюкова, сняли на видео спасательную операцию. Невероятно, но малыш оказался точно такого же серого окраса, как знаменитый на весь мир герой мультфильма, прославившего наш город. И пользователи соцсетей (в них разместили видео-ролик), сразу подметили это сходство, как и адрес, где произошла история.

- Так вот ты какой, Котенок с улицы Лизюкова, - в один голос воскликнули зрители.

И серый пушистик из вентиляционной шахты тут же стал героем интернета.

Напомним, провалившийся каким-то образом в шахту вентиляции кот переполошил своим истошным криком жильцов дома. Они вызвали сотрудников УК и специалистов по вентиляции. Последние больше трех часов пробивали стену в квартире первого этажа и смогли вызволить животное. Если бы ни отзывчивость коммунальщиков и жильцов, малыш был бы обечен на мучительную смерть в бетонной западне.