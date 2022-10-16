Узник вентиляции: в Воронеже коммунальщики спасли замурованного в стене кота

Фото из архива "КП" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На днях жители седьмого подъезда дома №38 по улице Лизюкова стали слышать крик кота в туалете. Звук шел откуда-то из-за стены и становился час от часу все громче и отчаяннее. Жильцы позвали сотрудников своей УК. Рабочие поднялись на крышу и выяснили, что крик идет из вентиляционной шахты. Оказалось, что кот находится на первом этаже трубы и достать его можно, лишь пробив отверстие в стене.

На место вызвали специалистов компании, которая занимается ветиляцией. К счастью, жильцы квартиры первого этажа оказались отзывчивыми людьми. Они пустили коммунальщиков к себе и разрешили пробить в стене отверстие для вызволения кота. К слову, на это потребовалось больше трех часов, рассказали очевидцы. Рабочие сняли унитаз и облицовочную плитку, после чего пробили стену. Из отверстия показалась испуганная серая мордочка.

Кадр видео Кристины Бирюковой в группе "Мой и твой Воронеж" в соцсети "ВК" Фото: Предоставлено

- Спасательная операция длилась почти до 23 часов вечера, - рассказала жительница дома Кристина Бирюкова. - По словам коммунальщиков, котик, скорее всего, попал в открытое вентотверстие в одной из квартир. Возможно, там ведется косметический ремонт, и нет решетки.

Жильцы дома выражают благодарность сотрудникам коммунальной сферы, которые после работы в свое личное время занимались спасением животного.

А с пушистым затворником вентиляции все в порядке – после вызволения из западни его покормили. Аппетит у кота оказался отменный.