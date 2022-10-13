В центре Воронежа обнаружили тело молодого человека

Стало известно о трагедии, случившейся у одной из многоэтажек на улице Карла Маркса 3 октября. Там прохожие обнаружили тело молодого человека. Причины его смерти выясняют сотрудники Следственного комитета. Личность погибшего установили, это мужчина 23 лет.

При осмотре тела парня на нем обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователь опросил очевидцев трагедии. По итогам разбирательства в обстоятельствах ЧП примут решение, возбуждать уголовное дело или нет.

Напомним, на днях во дворе многоэтажного дома ЖК «Высота» на улице Краснознаменной также обнаружили тело молодого человека. Его личность определили, погибшему было 26 лет. Травмы мужчины были также характерны для падения с высоты.