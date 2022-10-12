Труп 26-летнего мужчины обнаружили возле многоэтажки в Воронеже

В Воронеже во дворе многоэтажного дома ЖК «Высота» на улице Краснознаменной обнаружили тело молодого человека. Информацию об этом подтвердили в Следственном управлении СКР по региону 12 октября.

Правоохранители организовали по этому поводу проверку. Известно, что найдено тело 26-летнего мужчины. При осмотре на нем обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты.

Следователь СК осмотрел место происшествия. В данный момент опрашиваются очевидцы, родственники и иные лица. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.