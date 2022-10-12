Утром 12 октября Воронеж снова сковали пробки в 7 баллов

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже утро среды, 12 октября, началось с утренних пробок в 7 баллов. Коллапс на дорогах вызван нескольким авариями, случившимися в разных районах города, судя по сервису «Яндекс.Пробки». Поскольку, дождь к середине рабочей недели прекратился.

Две аварии зафиксированы в Коминтерновском районе. Одна случилась в районе Центрального автовокзала и парализовала Московский проспект. Другая на улице Шишкова. «Стоит» Остужевское кольцо. Одно ДТП зафиксировано на нем, второе на пересечении с улицей Переверткина. Малиновым светится и ул. 9 января, Брусилова, Димитрова и др.

При этом синоптики прогнозируют заморозки к концу рабочей недели. В ночь на пятницу, 14 октября, ожидается от 0 до +5, а в низинах и до -2 градусов в регионе. Днем обещают от +8 до +13. В Воронеже ночью будет от +1 до +3 градусов, днем – от +9 до +11.