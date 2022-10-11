В Воронежскую область к концу рабочей недели придут заморозки до -2 градусов

Заморозки в Воронежскую область придут в ночь на пятницу, 14 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осень в Воронежской области становится все холоднее. Уже к концу рабочей недели дело дойдет до заморозков. Об этом сообщили синоптики Воронежского гидрометцентра. Холодную погоду принесет ветер, дующий с севера и с северо-запада.

Уже в ночь на среду, 12 октября, в Воронежской области будет очень прохладно - от +4 до +9 градусов тепла. Днем температура повысится. Она будет держаться в промежутки от +9 до +14. В Воронеже ночью будет +6…+8, днем - +11…+13.

В четверг, 13 октября, ночью в Воронежской области будет уже всего +1…+6 градусов. Днем температура будет колебаться от +8 до +13. В Воронеже ночь будет холодной – от +3 до +5. А днем столбик термометра будет находиться в диапазоне от +10 до +12 градусов.

А вот ночь на пятницу, 14 октября, будет уже практически зимней. В Воронежской области синоптики прогнозируют от 0 до +5, а в низинах и до -2 градусов. Днем обещают от +8 до +13. В Воронеже ночью будет от +1 до +3 градусов, днем – от +9 до +11.