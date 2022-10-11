В центре Воронежа на части улицы Коммунаров закроют движение на две недели

Схема временного движения транспорта на участке улицы Коммунаров. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Водителям, едущим через центр Воронежа, придется иметь в виду, что с 8.00 12 октября до 23.50 26 октября закроют движение автотранспорта на участке улицы Коммунаров. Проехать будет невозможно от улицы Сакко и Ванцетти до набережной Массалитинова, сообщили в управлении информации мэрии.

Назвали и причину перекрытия. В этом место будут устанавливать новые водоотводные лотки.

Кстати, только с 18 часов 11 октября вновь открыли движение на участке улицы Донбасской от Плехановской до 9 Января. Утром 10 сентября «кирпич» в этом месте стал одной из причин огромных пробок.