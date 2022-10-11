Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 15:00

В центре Воронежа на части улицы Коммунаров закроют движение на две недели

Нельзя будет проехать на отрезке пути от Сакко и Ванцетти до набережной Массалитинова
Юрий КОЗЛОВ
Схема временного движения транспорта на участке улицы Коммунаров.

Схема временного движения транспорта на участке улицы Коммунаров.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Водителям, едущим через центр Воронежа, придется иметь в виду, что с 8.00 12 октября до 23.50 26 октября закроют движение автотранспорта на участке улицы Коммунаров. Проехать будет невозможно от улицы Сакко и Ванцетти до набережной Массалитинова, сообщили в управлении информации мэрии.

Назвали и причину перекрытия. В этом место будут устанавливать новые водоотводные лотки.

Кстати, только с 18 часов 11 октября вновь открыли движение на участке улицы Донбасской от Плехановской до 9 Января. Утром 10 сентября «кирпич» в этом месте стал одной из причин огромных пробок.