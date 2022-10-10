В Воронеже новая рабочая неделя стартовала с 10-балльных пробок

Ситуация на воронежских дорогах по-прежнему очень напряженная. Фото: Яндекс.Пробки

Утро понедельника, 10 октября, началось в Воронеже с 10-балльных пробок. Общественный и личный транспорт практически стоял почти повсеместно: на Московском и Ленинском проспектах, улицах Димитрова, Остужева, Переверткина, 9 Января, Ломоносова, 45 Стрелковой Дивизии, Шишкова, Острогожской, Грамши, проспектах Труда и Революции.

На 9.30 ситуация немного улучшилась. Но в районе Остужева, на Плехановской по направлению в Коминтерновский район и на Московском проспекте по стороне дороги, ведущей в центр, машины по-прежнему движутся с черепашьей скоростью. В целом на данный момент сервис Яндекс.Пробки оценивает загруженность воронежских дорог в 7 баллов.

Причин огромных пробок три. Это сильный дождь, аварии. И начавшееся с 6 часов утра перекрытие движения по улице Донбасской на участке от Плехановской до 9 Января.