Стало известно условие досрочного выпуска курсантов воронежской военно-воздушной академии

Надеемся, что выпуск курсантов военно-воздушной академии будет проходить в обычные сроки. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Выпуск студентов пятого курса Военно-воздушной академия имени Н. Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина может быть досрочным только в случае объявления военного положения. Об этом сообщили представители академии ВКонтакте.

В случае введения военного положения курсанты по ускоренной программе завершат обучение в течение двух месяцев. Однако пока необходимости в этом нет. Сейчас перед вузом стоит задача сосредоточиться на подготовке молодых офицеров, которые будут готовы решать самые сложные профессиональные задачи.

Единственный случай, когда выпуск военно-воздушной академии (тогда еще под названием Воронежский военный авиационный инженерный институт) был досрочным – 1999 год, период второй чеченской кампании.

Напомним, 10 октября из военно-воздушной академии к месту выполнения боевых задачей отправили призванных в рамках частичной мобилизации жителей Воронежской и Белгородской области.