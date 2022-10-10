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Общество10 октября 2022 13:01

В Воронеже показали фото с батальонами мобилизованных, отправляющихся на Украину

Они поехали в места дислокации из военной академии имени Жуковского и Гагарина
Евгения ФРОЛОВА
Фото - правительство Воронежской области

Фото - правительство Воронежской области

В понедельник, 10 октября, в телеграм-канале регионального правительства опубликовали фото мобилизованных Воронежской и Белгородской областей, которые отправляются к месту выполнения боевых задач. Место сбора – известная на всю Россию военная академия имени Жуковского и Гагарина.

Фото - правительство Воронежской области

Фото - правительство Воронежской области

Как ранее отмечал губернатор, все мобилизованные жители нашего региона и соседней Белгородчины снабжены бронежилетами и касками, новым оружием и боекомплектами. Регион также закупил для них теплую обувь, спальные мешки и питание.

– К семьям мобилизованных будет особое заботливое внимание властей, – пообещал губернатор.