В Воронеже показали фото с батальонами мобилизованных, отправляющихся на Украину

Фото - правительство Воронежской области

В понедельник, 10 октября, в телеграм-канале регионального правительства опубликовали фото мобилизованных Воронежской и Белгородской областей, которые отправляются к месту выполнения боевых задач. Место сбора – известная на всю Россию военная академия имени Жуковского и Гагарина.

Фото - правительство Воронежской области

Как ранее отмечал губернатор, все мобилизованные жители нашего региона и соседней Белгородчины снабжены бронежилетами и касками, новым оружием и боекомплектами. Регион также закупил для них теплую обувь, спальные мешки и питание.

– К семьям мобилизованных будет особое заботливое внимание властей, – пообещал губернатор.